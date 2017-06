Total War: Warhammer 2 - Video Preview

Peters uitgebreide impressie was natuurlijk al na te lezen in de Total War: Warhammer 2 Preview , maar tegenover Tom doet onze Eindbaas zijn praatje graag nog een keer.Hoe breidt dit vervolg uit op het origineel, en waarom wordt Peet daar als Warhammer-leek nog altijd warm van? Je ziet het in onze video preview!

Game info:

Uitgever: SEGA

Ontwikkelaar: Creative Assembly