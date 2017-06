Vampyr - PS4 Gameplay Tour | E3 2017

Ontwikkelaar DONTNOD ken je momenteel vermoedelijk vooral van Life is Strange, maar de Franse ontwikkelaar heeft ook al een tijdje een ander project lopen: Vampyr. In deze RPG ga je aan de slag met dr. Jonathan Reid en hoe dat in zijn werk gaat zie je in deze uitgebreide gameplayvideo.

Game info:

Uitgever: Focus Home Interactive

Ontwikkelaar: DONTNOD Entertainment