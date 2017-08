Warriors All-Stars poogt allerlei personages van diverse Warriors-games samen te voegen. In bovenstaande trailer staan de schijnwerpers op Yukimura Sanada en Naotora Li, die we kennen van de Samurai Warriors-reeks (of, in het geval van laatstgenoemde, van een optreden in Dead or Alive 5: Last Round).

Game info:

Uitgever: Koei Tecmo

Ontwikkelaar: Team Ninja