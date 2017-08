Hoewel de werktitel 'Project Scorpio' op afgelopen E3 in de ban werd gedaan voor de Xbox One X, doet Microsoft die oude naam nog wel eer aan met een gelimiteerde editie van de console. De Project Scorpio Edition van de Xbox One X brengt saillante extra details én een verticale houder voor Microsoft nieuwe bakbeest. Vanaf vandaag kun je pre-orders plaatsen voor de gelimiteerde en genummerde oplage van deze exclusieve editie...

Game info:

Uitgever: Microsoft

Ontwikkelaar: Microsoft