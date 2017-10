Voor de duidelijkheid; het betreft hier een losstaande re-release van Zoo Tycoon (2013), speciaal voor Xbox One X en Windows 10 (4K HDR je weet zelf). De Xbox 360 is ertussenuit en dus is het spel ook een stuk groter in omvang.

Weet het verder niet honderd procent zeker meer, maar ik geloof dat de visie van Microsoft wel was om Xbox One-gebruikers van het 'originele' Zoo Tycoon deze upgrade gratis aan te bieden. Verder zou de re-release op de kop moeten voor een euro of dertig, in plaats van volprijs.