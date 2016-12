De allerlaatste, bomvolle GamersNET Radio van 2016! | GamersNET Radio #345

De alleenheersers over uitloop in podcasts, DaniŽl en Tom , zijn weer eens aangeschoven! In 2016's allerlaatste aflevering #345 van GamersNET RADIO bespreken de Baard en Brabo het nieuws van de laatste week. Bijgestaan door veel afdwalingen en een nog uitgebreider Launchpad-paneel, lullen ze zich helemaal vast, voor jou.

Daan en Tom hebben het ditmaal onder meer over de leegloop van YouTube , de opmerkelijke Sony zelfpromotie en uiteraard het overlijden van Carrie Fisher , die hopelijk nu ťťn met de Force is...Daarnaast is DaniŽl nog altijd lichtelijk teleurgesteld met Uncharted 4 en wil Tom de dood aan Google uitroepen, maar uiteindelijk is het allemaal maar prietpraat.