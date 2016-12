Demo Gravity Rush 2 verschijnt vandaag in PlayStation Store

Hoewel het al een geruime maand geleden is dat Gravity Rush 2 goud ging, moeten we nog tot 18 januari 2017 wachten voordat we met deze opvolger van het PlayStation Vita-spel aan de slag kunnen. Om het wachten wat gemakkelijker te maken, heeft Sony nu vast een vervroegd kerstcadeautje. De PlayStation 4-fabrikant heeft namelijk bekendgemaakt dat er vandaag een demo van Gravity Rush 2 zal verschijnen.In de demo kun je op twee manieren spelen omdat er een optie is voor spelers die al bekend zijn met Gravity Rush en een optie voor spelers die het vorige spel niet hebben gespeeld. Erg lang hoeft er op de demo niet op gewacht te worden. Vanaf vanavond, naar verwachting rond 19.00 uur, zal de demo van Gravity Rush 2 namelijk al beschikbaar zijn in de PlayStation Store.Naast de demo komt er 26 december ook een anime-special beschikbaar op het officiŽle Youtube-kanaal van PlayStation genaamd Gravity Rush Overture. Deze aflevering overbrugt het gat tussen het eerste en tweede spel.