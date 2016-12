Demo NieR: Automata bevat opmerkelijke meta-grap

De demo van NieR: Automata, die vorige week verscheen, bevat een tof meta-textueel grapje. Wanneer je de OS-chip van je user interface verwijdert, wordt het systeem daadwerkelijk van de robot losgerukt en ben je game over.NieR: Automata biedt spelers de mogelijkheid om skill chips te activeren of juist verwijderen. Dit maakt het mogelijk om de onderdelen van de user interface aan te passen. In de beschrijving van de OS-chip vinden we echter een belangrijke waarschuwing:

An androidís central system. Removal means death.

Ben je vervolgens toch zo koppig om de chip te verwijderen, dan wordt het scherm zwart en keer je terug naar het titelscherm.Regisseur Yoko Taro staat bekend om dit soort grapjes. Het is nog niet bekend of deze ook in de volledige game zal zitten.