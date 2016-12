Duizenden gamers eren Carrie Fisher in Star Wars: The Old Republic

Het verlies van Carrie 'Princess Leia' Fisher is treurig, maar het brengt ook mooie momenten met zich mee. Duizenden gamers hebben zich namelijk verzameld in Star Wars: The Old Republic om Carrie/Leia te eren, een mooi eerbetoon dunkt ons.De spelers van The Old Republic hebben zich in het virtuele Alderaan verzameld, dat het thuis van Princess Leia en de Organa-familie is. Ze hebben daar hun respect getoond als memorial voor de actrice, en nog mooier is dat high level characters nabije vijanden doden om zo spelers van een laag level toegang te bieden aan het gebied. Gamers unite!Helemaal mooi is dat een speler een karakter heeft aangemaakt en Princess Leia heeft nagemaakt. Onderstaande video, gemaakt door fan Kerry Nobbs, geeft het eerbetoon in de game weer en het officiŽle forum van Star Wars: The Old Republic stroomt vol met steunbetuigingen. Daarnaast zijn spelers een petitie gestart, gericht aan BioWare, waarmee ze willen dat de ontwikkelaar een in-game memorial beeld creŽert om Carrie Fisher te eren. BioWare heeft nog niet op het verzoek gereageerd.Bekijk hieronder vooral de fanmade video voor Carrie Fisher, voor ons Princess Leia.