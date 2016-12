Final Fantasy XIV neemt ons mee naar Ivalice

Square Enix komt met goed nieuws voor fans: een van de aankomende raids in Final Fantasy XIV neemt ons mee naar Ivalice! Deze magische wereld kennen we uit Final Fantasy Tactics en Final Fantasy XII. Als kers op de spreekwoordelijke taart wordt de raid ontworpen door Yasumi Matsuno, de regisseur van eerdergenoemde spellen. Nobuo Uematsu componeert de soundtrack.De Return to Ivalice raid maakt onderdeel uit van Stormblood, de nieuwe uitbreiding voor Final Fantasy XIV. Regisseur Naoki Yoshida maakte tevens bekend dat Stormblood de mogelijkheid introduceert om te zwemmen en duiken. Daarnaast kunnen we het opnemen tegen de bekende slechterik Omega en voegt Stormblood een nieuwe klasse toe: Red Mage.Final Fantasy XIV: Stormblood verschijnt op 20 juni 2017.