GamersNET wenst iedereen een fantastisch 2017!

Je kleren zitten onder het poedersuiker, je ziet dubbel door alle champagne en de klok heeft twaalf uur geslagen. Dat kan maar één ding betekenen: het nieuwe jaar is aangebroken! Namens de voltallige crew willen wij jullie dan ook een prachtig 2017 wensen.

Onze eindbaas Peter zei het al in zijn kersttoespraak : 2016 was een bewogen jaar voor GamersNET. We zagen onze TukTuk tot bloei komen, lanceerden een shitload aan nieuwe items en startten zelfs ons eigen eSports-team.Toch gaat 2017 alleen nog maar beter worden. Niet alleen omdat we eindelijk een nieuwe site krijgen, maar vooral omdat we het jaar inluiden met een leukere community dan ooit tevoren. Jullie hebben ons dit jaar door de hoogte- en dieptepunten gesleept en daar zijn we jullie eeuwig dankbaar voor.Om 2016 op waardige wijze af te sluiten, blikken we in onderstaande video terug op onze vijf favoriete momenten. Cheers!