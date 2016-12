Auteur : Mike Gevers donderdag 29 december 2016 om 02:19:07 Krijgt Windows 10 binnenkort een Game Mode? Bron: PC Gamer build 14997 van Windows 10 een bestand genaamd gamemode.dll te hebben gevonden. Dit wijst op de introductie van een Game Mode in Microsofts nieuwste besturingssysteem. Volgens de bronnen van



Microsoft zelf weigert commentaar te geven. De redacteurs van Twitter-gebruiker WalkingCat heeft een interessant lek te melden voor pc-gamers: hij beweert in14997 van Windows 10 een bestand genaamd gamemode.dll te hebben gevonden. Dit wijst op de introductie van een Game Mode in Microsofts nieuwste besturingssysteem. Volgens de bronnen van Windows Central zou de Game Mode helpen bij het verbeteren van de prestaties van pc-games.De Game Mode zou namelijk op eenzelfde manier werken als het besturingssysteem dat we kennen van de Xbox. Dat beperkt het gebruik van dingen als rekenkracht door andere applicaties wanneer de gebruiker een game opstart. Op die manier kan de game optimaal gebruikmaken van de aanwezige hardware, zonder dat apps als Netflix te veelvoor zichzelf opeisen.Vooralsnog roept de Game Mode echter vooral vragen op. Werkt deze modus bijvoorbeeld automatisch, of moeten gamers hem zelf inschakelen? En werkt hij met games die gebaseerd zijn op Win32, of alleen voor het omstreden Universal Windows Platform? Alleen de toekomst zal deze (en andere) vragen beantwoorden.Microsoft zelf weigert commentaar te geven. De redacteurs van PC Gamer hebben het bedrijf om informatie gevraagd, maar kregen als antwoord dat Microsoft "momenteel geen informatie heeft om te delen". Tweeten



