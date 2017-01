Porten naar Nintendo Switch wordt lastig?

senior rendering lead

In de onthullingstrailer van de Nintendo Switch zagen we veel games voorbijkomen die eerder verschenen op de PlayStation 4 en Xbox One. Later benadrukte Nintendo echter dat het nog niet zeker is dat al de getoonde games ook daadwerkelijk voor het apparaat zullen verschijnen. Sebastian Aaltonen, voormaligbij Ubisoft, heeft daar mogelijk een verklaring voor.Er gaan namelijk hardnekkige geruchten dat Nintendo voor zijn console gebruik gaat maken van Maxwells hardware-architectuur. Volgens Aaltonen zou dit het lastig maken om PlayStation 4- en Xbox One-games over te zetten naar de Switch:

Around 50% of modern game engine frame time goes to running compute shaders (lighting, post processing, AA, AO, reflections, etc). Maxwell's tiled rasterizer has zero impact on compute shaders. 25.6 GB/s is pretty low as everybody knows that 68 GB/s of Xbox One isn’t that great either. ESRAM is needed to reach good performance.



But I am talking about the POV of down porting current gen games to Switch. Switch certainly fares well against last gen consoles, and Maxwell’s tiled rasterizer would certainly help older pixel + vertex shader based renderers. Too bad last gen consoles already got their last big AAA releases year ago.

Dat is veel technische praat, maar waar komt het nu uiteindelijk op neer? Aaltonen legt het uit:

Easy ports between Xbox 360 and Switch are not available anymore. Xbox One is a significantly faster hardware. Straightforward code port is not possible. Content also needs to be simplified.

Wanneer de geruchten en Aaltonens uitspraken kloppen, wordt de Switch minder krachtig dan we hadden gehoopt. Vooralsnog moeten we dit nieuws echter met een korreltje zout nemen en wachten op Nintendo's officiële onthulling, die op 13 januari plaatsvindt.