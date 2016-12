Star Wars-actrice Carrie Fisher op intensive care na hartaanval

Treurig nieuws op deze kerstavond: Carrie Fisher, bekend als Princess Leia uit Star Wars, heeft een hartaanval gehad. De zestigjarige actrice zakte in tijdens een internationale vlucht en werd, aangekomen in Los Angeles, in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.Volgens bronnen zou het zijn gegaan om een volledige hartstilstand. Verschillende medepassagiers berichtten dat de actrice zelfs gestopt was met ademen. Hoewel eerder op de avond het bericht kwam dat Fishers toestand stabiel was, kon haar broer Todd dit later niet bevestigen:

We certainly do not know her condition, that's why she is in ICU. I'm sure everyone wants to speculate, but now is not the time for that. [...] She is being well looked after.

De situatie lijkt vooralsnog dus onzeker. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan lees je dat op GamersNET.Fisher ligt nog steeds op de spoedeisende hulp. Haar broer Todd zei eerst dat ze stabiel was, maar neemt dat later terug tegen Entertainment Tonight. Hij zegt wel dat er goed voor haar gezorgd wordt.