Win een cool Calling All Units-shirt en -tasje! | Prijsvraagvrijdag

Het is weer vrijdag en dus is het tijd voor een nieuwe Prijsvraagvrijdag! Meedoen is zoals altijd extreem makkelijk: laat een reactie achter bij dit nieuwsbericht en je maakt meteen kans op de prijs. Vaker reageren mag uiteraard, al vergroot dit niet je kansen. Reageer wel op tijd, want deelnemen kan alleen op de vrijdag!

Vermeld je maat in je reactie!







Vergeet niet morgen terug te komen op GamersNET. Dan onthullen we de Prijsvraagvrijdag-winnaar van vorige week!

Deze maand verscheen Calling All Units, de nieuwste uitbreiding voor Ubisofts racegame The Crew. In onze review kon je al lezen dat Calling All Units bijzonder vermakelijk is, zelfs al is de uitbreiding een beetje aan de prijs. Wat echter niet duur is, is de prijs van deze week! Reageer hieronder en wie weet ontvang jij straks een T-shirt en tasje - helemaal gratis.