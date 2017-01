Actie-RPG The Surge verschijnt in mei 2017

Nadat ontwikkelaar Deck13 met Lords of the Fallen succesvol meeliftte op de Dark Souls-hype, heeft uitgever CI Games een andere studio aan het werk gezet om een tweede deel te maken. Het Duitse Deck13 zit echter niet zonder werk, want in samenwerking met de Franse uitgever Focus Home Interactive heeft de studio nu The Surge in ontwikkeling. Hoewel deze game wederom teruggrijpt op gameplay-mechanieken uit de eerdergenoemde games zien we dit in The Surge wel in een compleet andere setting; de toekomst.Deck13 heeft vandaag niet alleen onderstaande CGI-trailer van The Surge vrijgegeven, de studio heeft tevens iets meer duidelijkheid gegeven over de releasedatum van de game. De Duitse ontwikkelaar laat weten dat de game ergens in mei dit jaar zal verschijnen voor PlayStation 4, Xbox One en pc. Een precieze releasedatum is momenteel nog niet bekend.