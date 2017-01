Battlefield 1: They Shall Not Pass teaser toont Franse soldaat en grootste tank ooit

DICE meldde dit weekend via Twitter dat het volgende week meer informatie zal onthullen over de They Shall Not Pass-uitbreiding voor Battlefield 1. De ontwikkelaar toonde tevens een vijftien seconden durende teaser , die op het eerste gezicht weinig informatie onthult.Battlefield-expert Westie beweert echter dat er meer in de video schuilt. Volgens hem is de Franse soldaat in de teaser onderdeel van de nieuwe Elite-klasse die het uitbreidingspakket toevoegt. De gigantische tank die we zien, staat officieel bekend als de Char 2C en vormt ook onderdeel van de nieuwe DLC. De Char 2C is van Franse makelij en maakt faam als de grootste werkende tank ooit gemaakt.DICE vertelde eerder al over drie maps uit de They Shall Not Pass DLC. De eerste brengt ons naar de slagvelden van Devil's Anvil, de tweede neemt ons mee naar het garnizoen van Fort Vaux en de derde speelt zich af ten tijde van de Slag bij Soissons. They Shall Not Pass staat gepland voor een release in maart.