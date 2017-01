Binnenkort maak jij je eigen foto's in Final Fantasy XV

En van de meest bijzondere features van Final Fantasy XV, waren de foto's van Prompto. In een bericht op de Japanse site van de game werd wat nieuwe informatie verschaft over een nieuwe update. Deze stelt je onder andere in staat om zelf zulke foto's te maken. De "self-photographing feature" laat je alleen foto's maken buiten gevechten, dus Prompto zal nog steeds zelf verantwoordelijk zijn voor het vastleggen van de actieshots.Behalve deze fotomode, zal het Moogle Chocobo-festival geopend worden en een nieuwe outfit voor Noctis beschikbaar worden. Square Enix heeft grote plannen voor zowel betaalde als gratis DLC. Eentoonde onlangs dat er nog delen van de wereld zijn die niet in het verhaal voorkomen, wat natuurlijk speculatie voedt dat deze gebruikt worden in toekomstige DLC.Er komt dus nog meer dan genoeg content uit voor Final Fantasy XV. Houd GamersNET dus in de gaten voor het laatste nieuws!