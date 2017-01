Controverse rond de kont van het hoofdpersonage in NieR: Automata laat ontwikkelaar koud

2Bのお尻騒動でケシカラン感じの絵とか沢山アップされてるけど集めて回るの面倒だから zip にして毎週届けて欲しい。 yokotaro (@yokotaro) 8 januari 2017



De man achter de Drakengard en NieR spellen, Yoko Taro, heeft gereageerd op de controverse rond de protagonist in de aankomende titel NieR: Automata. YoRHA No. 2B is in de demo van NieR Automata al speelbaar en wat bij veel spelers opviel was haar welgevormde rump. En waar virtuele kont te vinden is kom je ook de klagende massa tegen.De klachten doen Yoko Taro echter niets. Na de stortvloed van erotisch tekenwerk op het internet vroeg de beste man zich af of er geen makkelijkere manier is om aan al die plaatjes te komen:

Vertaald: 、bout 2B's butt uproar, a lot of bold pictures have been uploaded. Since it's troublesome to gather them all, I'd like you to zip them and deliver them weekly.

「2B絵をzipでクレ」って書いたらどっかに晒されたらしく巡り巡って本当にzipが来た。インターネットすごいなー yokotaro (@yokotaro) 8 januari 2017

Bij een simpel antwoord bleef het echter niet. Trouwe fans bestookte de ontwikkelaar met een lading aan fanart waardoor Yoko Taro weer reageerde:

Vertaald: ヾince I wrote about ‖ "zip of 2B pictures" it seems that it was posted somewhere, and the zip really came. The Internet is amazing.

Eerder ging al een gerucht rond dat er naast de ronde bilpartij ook een kontgat in het spel te zien zou zijn. Dit bleek echter om een creatie te gaan van een gretige fan. Yoko Taro is verder geen vreemde van content met een seksueel tintje in zijn spellen stoppen. Het voorgaande deel van NieR deed namelijk vermoeden dat Kaine een hermafrodiet is, ofwel een dame met het geslachtsdeel van een man. Yoko Taro doet in ieder geval niet onder voor en klagende massa die zijn spellen waarschijnlijk toch niet gaan spelen.Vanaf 10 maart kunnen we in Europa op de PlayStation 4 van NieR: Automata genieten, maar in de tussentijd is de demo al speelbaar. Een pc-versie komt later dit jaar. Lees ook vooral onze preview mocht je benieuwd zijn naar onze bevindingen.