Dataminers vinden interessante aanwijzingen in nieuwe update Pokémon GO

Tijdens de feestdagen was het even stil rondom Pokémon GO: ontwikkelaar Niantic hield eenmet vaker voorkomende starter-Pokémon, de baby-Pokémon van de tweede generatie en een speciale versie van Pikachu , maar updates verschenen er niet. Toen Niantic gisteren een update aankondigde, waren spelers behoorlijk teleurgesteld. De schameleluidden als namelijk volgt:

Updated Apple Watch to display Eggs obtained from PokéStops

Changed distance tracking to better account for GPS drift

Minor text fixes.

Echter, de dataminers van onderzoeksgroep The Silph Road hebben informatie gevonden die een stuk interessanter is. Sterker nog: het zou zomaar kunnen dat Niantic de rest van de tweede generatie Pokémon binnenkort introduceert.Zo zijn er bijvoorbeeld 38 nieuwe aanvallen toegevoegd, inclusief de grafischedie nodig zijn om ze daadwerkelijk te implementeren. Ook zijn er evolutie-items toegevoegd aan de code van Pokémon GO: de Sun Stone, Kings Rock, Metal Coat, Dragon Scale en Upgrade. In de tweede generatie hoofdgames van Pokémon worden deze voorwerpen gebruikt om de evolutie van bepaalde Pokémon te beďnvloeden, zoals Gloom, Porygon en Slowpoke.Niet alleen lijkt het er dus op dat de tweede generatie Pokémon op het punt staat om te verschijnen in Pokémon GO, maar ook dat er wellicht een nieuw evolutiemechanisme gaat verschijnen.Een andere aanwijzing voor het verschijnen van de Pokémon uit Johto, is de verdere ondersteuning voor verschillende vormen van Pokémon. Dit lijkt voornamelijk te verwijzen naar Unown, waarvan er in totaal 28 vormen bestaan: een voor elke letter in ons alfabet en een vraag- en uitroepteken.Ook zijn er aanwijzingen voorPokémon en Pokémon met geslachten gevonden. De geslachten lijken zelfs al gedeeltelijk geďmplementeerd te zijn: onderstaande screenshot toont een vrouwelijke Pikachu, met een hartvormige staart.Ook zijn er verschillende nieuwe testfuncties toegevoegd aan de code. Waarschijnlijk kan Niantic dus ieder moment een knop omzetten om nieuwe Pokémon toe te voegen aan Pokémon GO.De bovenstaande toevoegingen zijn de meest spannende features, maar er zijn ook kleinere dingen toegevoegd. Zo zijn er nieuwe codenamen voor sponsors toegevoegd en lijkt het erop dat de Gym-radius is aangepast, waarschijnlijk zodat je niet zomaar meer uit een gevecht wordt gekickt omdat je GPS moeilijk doet.Ten slotte zijn er nieuwe opties toegevoegd voor je karakter: brillen, kettingen en riemen. Hoewel dedus tegenvielen, komt er waarschijnlijk een spannende tijd aan voor Pokémon GO.Helaas betreft het hier nog steeds een datamine, dus een releasedatum voor de nieuwe features is nog niet bekend. Maar als de release van Ditto een indicatie is, laten nieuwe Pokémon niet lang op zich wachten!