De slechtste trailer die ooit op PlayStations YouTube-kanaal verscheen

Op het officiële YouTube-kanaal van PlayStation komen doorgaans alleen pareltjes voorbij - first party-games of de crème de la crème van het third party-aanbod. Het lijkt er echter op dat iemand bij de quality control-afdeling even heeft zitten slapen, want de recentelijk gepubliceerde video van 'Life of Black Tiger' weet geen hoge ogen te gooien.Life of Black Tiger werd in 2014 uitgebracht door het Russische 1Games voor mobiele apparaten. Het spel wordt momenteel geport naar de PlayStation 4 en hoewel titels als Hitman GO bewezen dat dergelijke ports succesvol uitgevoerd kunnen worden, heeft 1Games duidelijk voor de makkelijkere aanpak gekozen.Na het zien van onderstaande trailer is moeilijk te geloven dat 1Games enige vorm van grafische verbetering heeft doorgevoerd. Het spel, dat lijkt te gaan over een tijger die mensen en dieren vermoordt, oogt namelijk nog steeds als een (middelmatige) mobiele game. De graphics zijn vreselijk, de framerate belabberd en animaties vrijwel onbestaande.Op YouTube heeft de trailer inmiddels 1800 likes en 8000 dislikes. In de reacties vraagt iemand zich af of dit Sony's antwoord is op de Nintendo Switch-onthulling , terwijl een ander vermoedt de aankomende gratis PS Plus-game te hebben gevonden. Waarom Sony ooit heeft gekozen deze trailer te publiceren, is vooralsnog een raadsel.