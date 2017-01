Dead Rising 4 krijgt gratis demo van een uur

Afgelopen kerstperiode hadden de Xbox One en Windows 10-pc's het genoegen om kennis te mogen maken met Dead Rising 4. Een over-the-top survivalgame die barst van de wandelende lijken. Vooral leuk voor vlot vermaak, maar wellicht wel gebrekkig aan vernieuwende body, zo beschreven we al in onze Dead Rising 4 review . Microsoft geeft de game nog een duwtje in de rug door spelers nu over te halen met een gratis proefversie van de game op Xbox One.De demo van Dead Rising 4 laat spelers een uur lang vrij in de omgeving van Willamette, eventueel te verkennen in multiplayer. De progressie die daar geboekt wordt en dus ook de Achievements kan na aankoop meegenomen worden naar het volledige spel.Naast een proefversie, is Dead Rising 4 nu ook voorzien van een aantal extra gratis features. Zo kunnen spelers protagonist Frank West uitdossen in nieuwe kostuums uit Street Fighter en zijn er twee nieuwe moeilijkheidsgraden om uit te proberen. Als klap op de vuurpijl zijn er zelfs een tweetal nieuwe Achievements toegevoegd.Ga jij Dead Rising 4 nog even uitproberen op Xbox One? Weet dan wat je te wachten staat en kijk tijdens de download bijvoorbeeld onze Dead Rising 4 video review of onze uitgebreide gameplay-video " Wat is Dead Rising 4? " om de tijd te doden.