Deus Ex-franchise in de ijskast na teleurstellende verkopen Mankind Divided

Deus Ex: Mankind Divided werd redelijk goed ontvangen. Onze eigen Marcel gaf de game een respectabele 8.7 in zijn review . Desondanks vallen de verkoopresultaten van de nieuwe Deus Ex vies tegen. Zozeer zelfs dat de serie voorlopig in de ijskast van Square Enix verdwijnt.Het bedrijf heeft overigens nog steeds genoeg te doen: enkele maanden geleden lekte in een Canadese metro dat er wordt gewerkt aan een nieuwe Tomb Raider-game, die mogelijk de naam Shadow of the Tomb Raider krijgt. Ook werd eerder deze week bekend dat Square Enix werkt aan meerdere Marvel-games De verwachting is dat deze spellen een stuk winstgevender zullen zijn dan Deus Ex: Mankind Divided. Daarom hoeven we voorlopig geen nieuwe game in die franchise te verwachten, ook al zijn er rondom Adam Jensen meerdere plotlijnen die nog niet afgerond zijn.