Drie spellen van Activision zijn verdwenen uit digitale schappen

Activision heeft besloten drie spellen zomaar uit de digitale schappen van Steam, PSN, Nintendo eShop en de Xbox store te halen. Het gaat hier om het eerste en tweede deel van The Amazing Spider-man en Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan. Waarom Activision dit gedaan heeft is niet duidelijk.De spellen zijn dus niet meer te digitaal te koop, maar iedereen die de spellen in kwestie bezit kan ze gewoon nog downloaden. Het is wel raar dat een spel als Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan zo kort na release offline gehaald wordt. Misschien heeft het iets te maken met de reviews