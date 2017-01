Fallout 4 gaat volgende week Pro

Gamers die zich nog in de wasteland van Fallout 4 begeven, mogen zich verheugen op meer grafische pracht in het vervallen landschap. Patch 1.9 zal volgens Bethesda namelijk zorgen voor PlayStation 4 Pro support en daarmee moet de desolate wereld van Fallout 4 nog beter tot zijn recht komen.De studio belooft 1440p resolutie, een verbeterdeen grafische effecten. Het geheel zal er dus flink wat scherper en dynamischer gaan uitzien. De vraag is natuurlijk of je over een PlayStaion 4 Pro beschikt en of patch 1.9 een reden is om Fallout 4 weer op te pakken. De gratis update staat voor begin volgende week op de agenda.