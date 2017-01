Fans produceren film van The Last of Us

development hell

altijd

Terwijl de officiŽle verfilming van The Last of Us nog steeds inverkeert, komen fans met een waardig alternatief. Het YouTube-kanaal Pocketsquare produceerde "No Escape", een indrukwekkende fanfilm uit het universum van The Last of Us.De film begint enigszins clichťmatig (waarom gaan auto's in survivalfilmskapot?), maar komt goed op dreef zodra de clickers het toneel betreden. Bovendien zijn de productiewaarden duidelijk hoog, dus het is zeker de moeite waard om deze korte fanfilm even te bekijken.Wil je meer weten over de aankomende Last of Us-game, check dan zeker even onze Fast Forward