Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia aangekondigd voor Nintendo 3DS

Op de afgelopen Nintendo Direct is een nieuwe Fire Emblem Echoes-game aangekondigd voor de Nintendo 3DS, met als subtitel Shadows of Valentia. De game draait om Alm en Clica, die verzeild raken in een oorlog die het continent Valentia verscheurt. Van die twee personages verschijnen ook nieuwe Amiibo-figuurtjes.Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia is ge´nspireerd door Fire Emblem Gaiden, de tweede game in de serie die in 1992 exclusief in Japan verscheen. Als zodanig biedt Shadows of Valentia, dungeons en flexibele karakterontwikkeling.Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia verschijnt op 19 mei, tegelijkertijd met de nieuwe Amiibo's.