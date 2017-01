Auteur : Ricardo Kindt donderdag 19 januari 2017 om 00:17:15 Fire Emblem Heroes komt 2 februari naar mobiel De mobiele Fire Emblem game die Nintendo



In Fire Emblem Heroes moet je kiezen tussen de twee koninkrijken Askr en Embla die tegenover elkaar staan. Als speler moet je Fire Emblem helden als Lucina, Roy, Marth en meer uit de voorgaande Fire Emblem spellen oproepen om een leger in elkaar te zetten. Met je helden speel je op kaarten van acht bij zes hokjes met de welbekende strategische Fire Emblem-gameplay. Je moet gebruik maken van terein en een wapen-driehoek om het voordeel in gevechten te krijgen.



Helden kun je oproepen met speciale 'orbs' die je kunt verdienen in het spel, maar waarschijnlijk ook kunt kopen met echt geld. Alle helden zijn voorzien van stemmen en hebben dialoog. Hoe meer Astra-sterren je held heeft, hoe sterker deze is doordat de held betere wapens en skills heeft met een maximum van vijf sterren. Je kunt helden trainen door gevechten te doen en in de 'training tower'. Je kunt ook sommige helden verdienen door ze te verslaan in gevechten.



Fire Emblem Heroes is vanaf 2 februari 2017 te downloaden voor Android, maar de versie voor iPhone en iPad komt later met nog geen duidelijke releasedatum. Het is al mogelijk je vanaf 19 januari in te schrijven voor het spel. Ook is er vanaf nu een



De mobiele Fire Emblem game die Nintendo eerder al bekend maakte heeft eindelijk een naam en releasedatum. Fire Emblem Heroes wordt de titel voor de mobiele game die 2 februari 2017 uit komt. De game gebruikt personages en gameplay elementen van voorgaande Fire Emblem spellen.In Fire Emblem Heroes moet je kiezen tussen de twee koninkrijken Askr en Embla die tegenover elkaar staan. Als speler moet je Fire Emblem helden als Lucina, Roy, Marth en meer uit de voorgaande Fire Emblem spellen oproepen om een leger in elkaar te zetten. Met je helden speel je op kaarten van acht bij zes hokjes met de welbekende strategische Fire Emblem-gameplay. Je moet gebruik maken van terein en een wapen-driehoek om het voordeel in gevechten te krijgen.Helden kun je oproepen met speciale 'orbs' die je kunt verdienen in het spel, maar waarschijnlijk ook kunt kopen met echt geld. Alle helden zijn voorzien van stemmen en hebben dialoog. Hoe meer Astra-sterren je held heeft, hoe sterker deze is doordat de held betere wapens en skills heeft met een maximum van vijf sterren. Je kunt helden trainen door gevechten te doen en in de 'training tower'. Je kunt ook sommige helden verdienen door ze te verslaan in gevechten.Fire Emblem Heroes is vanaf 2 februari 2017 te downloaden voor Android, maar de versie voor iPhone en iPad komt later met nog geen duidelijke releasedatum. Het is al mogelijk je vanaf 19 januari in te schrijven voor het spel. Ook is er vanaf nu een speciale website geopend waarop mensen kunnen stemmen welke Fire Emblem helden ze graag in het spel willen zien verschijnen. De website lijkt momenteel nog niet te werken. Fire Emblem Heroes « Alle game informatie Tweeten



» 00:18 Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia aangekondigd voor Nintendo 3DS « 00:02 Fire Emblem Warriors komt ook naar New 3DS Het volgende of vorige nieuwsbericht: Reacties Ga naar pagina: Nog geen reacties