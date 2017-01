Fire Emblem komt in 2018 naar de Nintendo Switch met nieuwe game

Zoals eerder al werd aangekondigd, stond de afgelopen Nintendo Direct in het teken van Fire Emblem . Dat was niet gelogen, want er zijn meerdere games in de franchise getoond. Onder die games werd een game genoemd voor de Nintendo Switch.Heel veel informatie hebben we verder niet gekregen. Sterker nog: zelfs de naam is niet bekend. De huidige werktitel is 'Fire Emblem for Nintendo Switch', wat niet bijster origineel is en bovendien zeer waarschijnlijk niet de uiteindelijke titel. Wel weten we dat het om een hoofdgame in de franchise gaat. Dit is de eerste keer sinds 2007 dat er een Fire Emblem-game naar thuisconsoles komt.