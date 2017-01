Fire Emblem Warriors komt ook naar New 3DS

Nintendo heeft in zijn presentatie voor de aankomende Nintendo Switch al bekend gemaakt dat de game Fire Emblem Warriors eraan komt, maar nu is er meer over bekend. Fire Emblem Warriors wordt naast een game op de Switch ook voor de New Nintendo 3DS uitgebracht.Heel veel nieuws is van het spel niet laten zien naast een klein stukje gameplay van het personage Chrom en de aankondiging voor de New Nintendo 3DS. Fire Emblem Warriors wordt door hetzelfde team als Hyrule Warriors gemaakt en is een spinoff van de Fire Emblem spellen met Muusou-elementen. Muusou vertaald naar Warriors en is een uniek genre dat de gameplay van Dynasty Warriors-spellen bevat. In de games mep je met je personages legers aan vijanden plat terwijl je forten verovert en neem je het op tegen iconische figuren die vaak ook speelbaar zijn, dus naast Chrom verschijnen er waarschijnlijk in de toekomst nog veel meer speelbare personages. Het spel staat in de planning voor een release voor herfst 2017, dus we zullen helaas nog wel even moeten wachten.