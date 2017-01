Auteur : Felis Rufus zaterdag 28 januari 2017 om 08:43:31 Flappy Bird-maker keert terug met nieuwe verslavingsfactor Bron: Techshout



De originele Flappy Bird zorgde voor urenlang vingergetik op mobiele schermen, bergen aan frustratie en hevige kopieerdrang. Flappy Bird was een pittig, uitdagend succes en zo vreemd is het niet dat er al snel tientallen vergelijkbare casual games voor de mobiele markt verschenen. Misschien zal dat nu weer het geval zijn, want de creatieve programmeergeest Dong Nguyen is terug met een nieuwe potentiŽle verslaving voor velen.Het uiterlijk van de game is geheel in stijl weer erg simpel, maar de uitdaging zal er wederom niet minder om zijn. In Ninja Spinki Challenges neem je het als kleine Ninja op tegen stuiterende katten en dodelijk fruit. Zoals bij al Nguyen's games zit de uitdaging in de rap oplopende moeilijkheidsgraad en de vingervlugheid die van de spelers wordt verlangd. Leuk voor onderweg, maar misschien niet zo goed in gezelschap. Het bijkomende gevloek kan namelijk voor verontwaardigde blikken zorgen.Ninja Spinki Challenges is te vinden in de Play Store en via App Store Tweeten



