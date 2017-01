Forza Horizon 3 pc-patch weegt plots 53 GB en ruïneert saves

Forza Horizon 3 pc-patch weegt plots 53 GB en ru´neert saves

Niet alle updates gaan van een leien dakje, zo ook de laatste patch voor Forza Horizon 3 op pc. Het datapakket weegt niet alleen een fikse 53 gigabyte, maar brengt voor een aantal spelers meer kwalen dan verbetering. Verscheidene pc-gamers melden dat de nieuwe update hun save files corrupt maaktHet betreft hier de zogenaamde .37.2-versie van het spel, die los al net zo groot bleek als het complete spel van zichzelf was. Een handvol gebruikers kan dat enigszins verklaren, aangezien de patch in een enkele gevallen deed ogen als de debug-versie van Forza Horizon 3. Op het internet doen screenshots de ronde van spelers die plots toegang hebben tot informatie die eigenlijk alleen voor de ontwikkelaars bestemd leek.De problemen zijn inmiddels bekend bij het ontwikkelteam, die al melding deed van de kapotte patch op Twitter . Op het officiŰle Forza Forum is ondertussen al een tijdelijke oplossing gevonden, waarmee spelers het vernachelen van hun opgeslagen game kunnen voorkomen:

The incorrect PC version of FH3 has now been removed and replaced. PC players who have the FH3 version ending with .37.2 should immediately uninstall that version of the game, then re-install. The correct playable version should end in .35.2.

á

PC players who completed the download of .37.2 and then started a new game save will have a corrupted saved game. Avoid creating a new saved game on .37.2, and only play on .35.2 to avoid this issue. As long as you have an existing save and have not created a new one on .37.2, your saved game will work correctly once the update is available.

Playground Games en Turn 10 Studios hebben de gebroken update voor Forza Horizon 3 op pc inmiddels verwijderd en vervangen. Desalniettemin blijft het voorval een grove slordigheid waar een handvol pc-gamers nu de dupe van zijn. Heb jij alle auto's in je garage nog veilig opgeborgen staan?