Gamer trekt de twee beste spelers uit één FIFA-pakketje

De kans dat je morgen tien miljoen wint lijkt doorgaans groter dan de kans op fatsoenlijke spelers uit FIFA-pakketjes. Ikzelf heb tot op heden enkel Ribery met 86-rating weten te, naast een ontelbaar aantal middelmatige spelers van Galatasaray, OSC Nice en Genoa. Zuur, maar voor velen helaas de realiteit.Niet voor iedereen, echter. We kennen de filmpjes waarin gamers compleet hunverliezen bij het verkrijgen Messi, Ronaldo of Suarez, maar meerdere topspelers in één pakketje? Dat is nieuw! Op het onderstaande plaatje kunnen we namelijk zien dat Twitteraar @PTradeos de Team of the Year-versie van zowel Messi al Cristiano Ronaldo uit een pakje haalt. Door de Team of the Year-versie te trekken, zijn deze exemplaren ook nog eens een stuk hoger beoordeeld dan de 'normale' Messi en Ronaldo.Hoeveel oude vrouwtjes de beste jongen wel niet heeft moeten helpen met oversteken om zoveel karmapunten te verzamelen, is onbekend. Wel staat buiten kijf dat hij zich om zijn voorhoede geen zorgen meer hoeft te maken.