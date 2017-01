GamersNET Game Awards 2016: Nummer 8

Deze week tellen we af naar de allerbeste game van 2016! Tenminste, volgens jullie, de GamersNET bezoekers! Iedere dag komen we een stapje dichterbij de allerbeste game van 2016!

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Eerdere winnaars:

De derde dag van de GamersNET Game Awards en dat betekent nummer 8! Welke games blinken uit?Op nummer 8 vinden wij de jaarlijkse FIFA-game: FIFA 17. Het spel heeft de fans weer blij gemaakt door een nieuwe spelmodus te introduceren onder de noemer: The Journey. Onze Lennart speelt FIFA nog steeds religieus.?????????????????????Op nummer 8 vinden wij Watch Dogs 2. De game van Ubisoft staat bijna op elke lijst op dezelfde plek, dus dat zegt wel wat over de kwaliteit van het spel.?????????????????????Nummer 8 is een titel die warm onthaald werd ondanks de vreemde combinatie. Natuurlijk draagt Pokémon bij aan een succesformule, maar samen met Tekken? Pokkén Tournament is een ware fighting-game die het beste van beide werelden pakt.????????????????????????Nummer 8 gaat naar Forza Horizon 3. Het mooie spel laat je met de auto over de meest verbluffende tracks rijden. Heerlijk voor intense races of easy-cruising.?????????????????????Dat was het al weer voor vandaag, morgen nummer 7!1. Fallout 42. The Witcher 3: Wild hunt3. Star Wars: Battlefront1. GTA V (new-gen)2. Far Cry 43. Dragon Age: Inquisition1. GTA V2. Assassin's Creed IV: Black Flag3. The Last of Us1. Assassin's Creed III2. Far Cry 33. Call of Duty: Black Ops II1. The Elder Scrolls V: Skyrim2. Battlefield 33. Uncharted 3: Drake's Deception1. Assassin's Creed: Brotherhood2. Call of Duty: Black Ops3. Red Dead Redemption1. Call of Duty: Modern Warfare 22. Assassin's Creed II3. Uncharted 2: Among Thieves