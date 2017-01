GamersNET Game Awards 2016: Nummer 9

Deze week tellen we af naar de allerbeste game van 2016! Tenminste, volgens jullie, de GamersNET bezoekers! Iedere dag komen we een stapje dichterbij de allerbeste game van 2016!

Eerdere winnaars:

Een nieuwe dag, een nieuwe aanvulling op de ultieme lijst. Vandaag nemen we een kijkje naar de nummer 9 per platform.Op nummer 9 van de PlayStation-lijst vinden wij Ratchet & Clank. Het duo is terug van weggeweest in dit spel en heeft zelfs een film gekregen.????????????????????????Nummer 9 is Tom Clancy’s The Division. New York wordt geteisterd door een pandemie en het is aan jou om dit op te lossen.????????????????????????Op nummer 9 van Nintendo vinden we de vos die in Super Smash Bros. Melee de competitie met de grond gelijkmaakt. Helaas wist hij dit met zijn nieuwste spel Star Fox Zero wat minder klaar te spelen. Het spel heeft wel wat mooie kanten, maar liet menig gamer koud.???????????????????????????: Op nummer 9 staat Civilization 6. De strategische game heeft een goed houvast in de pc-markt. Het vorige deel wordt nog steeds enorm veel gespeeld, maar deel 6 mag er ook wezen.????????????????????????Morgen is het al weer tijd voor plek nummer acht! Tot dan!1. Fallout 42. The Witcher 3: Wild hunt3. Star Wars: Battlefront1. GTA V (new-gen)2. Far Cry 43. Dragon Age: Inquisition1. GTA V2. Assassin's Creed IV: Black Flag3. The Last of Us1. Assassin's Creed III2. Far Cry 33. Call of Duty: Black Ops II1. The Elder Scrolls V: Skyrim2. Battlefield 33. Uncharted 3: Drake's Deception1. Assassin's Creed: Brotherhood2. Call of Duty: Black Ops3. Red Dead Redemption1. Call of Duty: Modern Warfare 22. Assassin's Creed II3. Uncharted 2: Among Thieves