Gears of War 4 implementeert cross-play Versus Mode tussen Xbox One en Windows 10

Over 750,000 Matches Played



Over 115,000 Unique Participants 91/9 split from Xbox to Windows 10



Average of 6.2 matches played by Xbox users, with 11.2 for Windows 10 users



Over 90% of all matches during the weekend included a mix of Windows 10 and Xbox One players



Windows 10 and Xbox players had closely-matched results when comparing Average KD, Score and Kills per match based on skill ratings



The quality of matches improved for both Xbox and Windows 10 users social lobbies had a higher average user count, and players completed 95% of all social matches entered vs 90% prior to Cross-play Weekend

Met Gears of War 4 had Microsoft al een aardig goed voorbeeld gezet voor de nieuwe ' Play Anywhere '-reeks. Games die over Xbox One en Windows 10 gekocht worden, speldata synchroniseren en tot zekere hoogte samen gespeeld kunnen worden. Dat laatste was echter maar beperkt mogelijk, tot nu.In tegenstelling tot enkel de Co-op Campaign en de Horde Mode, kunnen Xbox One- en Windows 10-gebruikers van Gears of War 4 nu ook samen de Versus Mode induiken. De flink populaire en competitieve multiplayer van de game. Weliswaar blijft de Ranked variant hier van uit, maar in Social Versus wordt de stap eindelijk gemaakt.Dat werd ook hoog tijd voor Gears of War 4 op Windows 10. Weliswaar presteerde de game op pc boven verwachting (zoals te zien in onze Gears of War 4 Benchmark ), maar bleek online gezelschap doorgaans ver te zoeken. Voor Horde vond men nog wel eens een gewillige medespeler op Xbox One, maar door Versus te beperken tot enkel Windows 10-spelers, bleek de spelerspoule wel bijzonder klein. Met ingang van vandaag komt daar klaarblijkelijk verandering in...Naast de heugelijke nieuwe cross-play feature, komt ontwikkelaar The Coalition ook op de proppen met wat interessante statistieken van Gears of War 4's multiplayer. Verspreid over de twee platformen blijkt de online gameplay van de nieuwe Gears aardig in trek. Een verschijnsel wat wij ten tijde van onze Gears of War 4 review al enigszins voorspelde.Ben jij zelf nog bezig met de multiplayer van Gears of War 4, of zie je de komst van deze vernieuwde cross-play wellicht als een reden om er terug in te duiken? Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen met de Gears 4 multiplayer...