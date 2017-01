Gears of War 4 'Series 2' brengt nieuwe levels, kaarten en skins naar multiplayer

Na zelfontworpen skins en de implementatie van rapduo Run The Jewels in de multiplayer van Gears of War 4, is het nu alweer tijd voor een nieuwe, kosteloze uitbreiding. De zogenaamde 'Series 2' update brengt maar liefst 280 nieuwe kaarten voor customization, de terugkeer van veertien klassieke karakters en wederom twee nieuwe multiplayer maps.Naast een boel verse uiterlijk voor verschillende wapens, zijn nu ook de winnende designs van de Gears of War Art-wedstrijd toegevoegd aan de formule. De vijf ingezonden design die eind 2016 uiteindelijk de meeste publieksstemmen wisten te vergaren, zijn nu kosteloos te vinden voor alle spelers die voor het begin van dit jaar gespeeld hebben.The Coalition heeft voor het volgende tweetal levels gekozen voor Clocktower en Blood Drive . Beide omgevingen zijn afkomstig uit eerdere titels in de Gears of War-franchise, maar zijn nu opgepoetst en veelal voorzien van een nieuw Swarm-tintje.Een voorproefje van de twee nieuwe multiplayer maps zien? Check onderstaande trailers voor eenvan respectievelijk Clocktower en Blood Drive...Meer informatie over bovenstaande levels, toegevoegde customization-kaarten of bijvoorbeeld de gloednieuwe Spectator Mode, is allemaal na te lezen op de officiŽle Xbox Wire blogpost Zijn al deze nieuwe, gratis goedheden voor jou genoeg om terug te keren naar Gears of War 4 , of ben je nog altijd even veel Swarm en COG doormidden aan het zagen?