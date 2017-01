Geen Netflix voor Nintendo Switch

Consoles zijn allang niet meer exclusief bedoeld om te gamen. Zowel Sony als Microsoft zet hoog in op applicaties die jouw PlayStation of Xbox transformeren tot een multimediahub voor het streamen van muziek, films en tv-series. Nintendo heeft in een interview met Kotaku echter laten weten dat we dergelijke streaming-applicaties voorlopig niet hoeven te verwachten op de Switch.Nintendo wil naar eigen zeggen alle mankracht gebruiken om de Switch op gamegebied zo sterk mogelijk te maken. Dit houdt in dat we bij de launch geen streaming-diensten als Netflix hoeven te verwachten. Het bedrijf sluit tegelijkertijd niet uit dat deze applicaties in een toekomstige update wel toegevoegd worden:

All of our efforts have gone toward making the Nintendo Switch system an amazing dedicated video game platform, so it will not support any video-streaming services at launch. However, support for video-streaming services is being considered for a future update.

De Nintendo Switch verschijnt op 3 maart voor 309 euro.