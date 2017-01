Gratis dynamische Persona thema's in Japanse PlayStation Store

Fans van de Persona-games kunnen in de Japanse PlayStation Store een leuk cadeautje vinden om hun PlayStation 3 en 4 te versieren. De serie is inmiddels alweer 20 jaar en speciaal daarvoor heeft Atlus twee gratis dynamische Persona thema’s uitgebracht. De dynamische thema’s hebben muziek uit de spellen voor in het hoofdmenu en hier en daar wat simpele animaties.Opvallend is dat Persona oorspronkelijk in September al 20 werd. Waarom Atlus er nu ineens mee komt is niet bekend. Persona is een spinoff van de Shin Megami Tensei-serie. De eerste Persona-game die wij in Europa kregen was Persona 3 op de PlayStation 2 in 2008 en over een paar maanden kunnen wij hopelijk van Persona 5 genieten. Mocht je de dynamische Persona thema’s willen downloaden dan moet je wel even een Japans PlayStation account gebruiken. Hoe je zo’n account aanmaakt kun je hier lezen.