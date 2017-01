Grid, Dirt 3 en F1 2013 van Steam verdwenen

Eerder verdwenen Grid, DiRT 3 en F1 2013 al van GOG, en nu zijn deze racegames ook van Steam verdwenen. Als je ze al hebt gekocht, is dat geen probleem: je kunt de games gewoon blijven downloaden en spelen. Maar gamers die deze spellen nog wilden oppikken, vissen helaas achter het net.Een reden voor de verdwijning wordt door Valve niet gegeven. Echter, concurrent GOG heeft aan PC Gamer laten weten dat Grid uit zijn digitale schappen moest worden gehaald vanwege aflopende licenties. Het lijkt waarschijnlijk dat ook de verkoop via Steam om die reden is stilgelegd.