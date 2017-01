Halo Wars 2 Blitz Beta begint 20 januari

Het spel Halo Wars 2 krijgt 20 januari een laatste grootschalige multiplayer beta voordat het spel uit komt. Spelers kunnen in de beta aan de slag met een nieuw kaartspel dat zich in de game bevindt genaamd Blitz.In Blitz heb je een stapel kaarten die je gebruikt om gevechten mee te voeren. Afhankelijk van de kaarten die je trekt kun je tactische gevechten aangaan die gevormd worden rond je eigen strategie. Je kunt bijvoorbeeld Halo-voertuigen of troepen het slagveld op sturen. Het is ook mogelijk singleplayer te spelen.In de beta is de map Proving Grounds speelbaar waarop je 1v1, 2v2 of 3v3 kunt spelen. De beta begint deze vrijdag 20 januari en eindigt 30 januari voor Xbox One en Windows 10-pc's. Spelers die meedoen aan de beta worden beloond met twee bonus packs wanneer ze Halo Wars 2 aanschaffen.