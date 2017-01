I Am Setsuna is launchgame voor de Nintendo Switch

parties

Onlangs werd de Nintendo Switch eindelijk onthuld. Veel mensen waren echter teleurgesteld door het aantal bevestigde launchgames: slechts vier games. Maar nu is bekend geworden dat ook I Am Setsuna op 3 maart uitkomt, tegelijkertijd met de Switch.In het overzicht van alle bevestigde third-party games was I Am Setsuna al wel te vinden, maar slechts met de vermelding dat de game in maart zou uitkomen in de VS en het nog vagere 2017 alsin Europa. De releasedatum is op zijn zachtst gezegd dus een stuk concreter geworden.Uitgever Square Enix zegt dat I Am Setsuna als digitale download verkrijgbaar zal zijn en dat het spel exclusieve functies zal bieden op de Switch. Denk hierbij aan de Temporal Battle Arena, waarin je het tegen devan andere spelers kunt opnemen.Het totaalaantal bevestigde launchgames voor de Nintendo Switch staat nu dus op vijf. In het eerdergenoemde overzicht staan echter nog een paar titels die in maart uit moeten komen, dus wellicht groeit de line-up van het apparaat nog.