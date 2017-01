Indrukwekkend: Amerikaan bezit alle Wii-games

Hoewel de hoogtijdagen van Nintendo's Wii inmiddels ver achter ons liggen, heeft de console over de jaren heen een indrukwekkende catalogus opgebouwd. Op het moment van schrijven zijn er in Noord Amerika maar liefst 1262 games voor de Wii verschenen. 'NintendoTwizer' heeft ze allemaal.NintendoTwizer bezit tevens een reeks double packs, de vier Wii-kleuren en alle Wii remotes die ooit verschenen - twaalf in totaal. Het is een indrukwekkend aanzicht:Op het NintendoAge-forum legt de verzamelaar uit waar zijn enthousiasme voor Nintendo's Wii vandaan komt:

The Wii is a fascinating system. It sold over 100 million units. It was an insane success for Nintendo. No other Nintendo home system including the original Nintendo could touch it in sales. Think about that. Everyone had one (including my grandma).

Voor zijn verzameling kocht NintendoTwizer een hoop mooie games. De Wii stond echter ook bekend om zijn 'shovelware' - afgeraffelde spellen die enkel bedoeld waren om snel te cashen. Ook deze heeft hij allemaal aanschaft:

For me, I felt it would be an interesting challenge. The Wii was unexplored territory. Not many people have gone for a complete set. Yes, I can hear it now... so much shovel ware. To that I say sure, there's a ton of great games and a ton of shovelware, but that's cool. The crappy games tell an interesting story as well. I don't know how many times I came across a random Wii game and said to myself... "what the hell, they made this for the system?". That was part of the fun.

Misschien nog wel het indrukwekkendst is dat NintendoTwizer pas eind 2015 met zijn verzameling begon. Eerder dat jaar verkocht hij zijn bescheiden collectie van 100 Wii-spellen om de bouw van zijn nieuwe huis te kunnen financieren.Op NintendoAge vertelt NintendoTwizer het volledige verhaal achter zijn collectie. Ook geeft hij een overzicht van de veertig meest zeldzame games. Meer afbeeldingen vind je op Imgur