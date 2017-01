Kickstarter-campagne voor The Banner Saga 3 heeft doel bereikt

stretch goals

Een week geleden begon de Kickstarter-campagne voor The Banner Saga 3 en nu is het doel van 200.000 dollar al bereikt. Het wordt nu dus tijd om debekend te maken. Althans, één daarvan.Ontwikkelaar Stoic zegt dat er bij 250.000 opgehaalde dollars een nieuw speelbaar ras wordt toegevoegd: de Dredge. Deze mensachtige wezens zijn gemaakt van steen en kwamen in het eerste deel vooral voor als vijanden. Als speelbaar karakter zijn de Dredge beschikbaar in drie klassen: Stoneguard, Hurler en Stonesinger.

The Dredge are the colossal, armor clad ancestral enemies of the Varls since the beginning. They are hostile on sight to all other intelligent life. They were formed when one of the gods, jealous of his peers, took their creations and twisted them into something bizarre and unnatural and then set them free to wreak havoc on the land. After some long and bloody wars the Dredge were thought to be extinct, but they started to slowly reappear and no one knows why.

In een toekomstige update maakt Stoic meer bekend over de Dredge. De Kickstarter-campagne voor The Banner Saga 3 loopt nog tot 7 maart.