Kingdom Hearts feliciteert Final Fantasy VII met twintigste verjaardag

Eťn van de meest iconische games in de geschiedenis is jarig: Final Fantasy VII wordt dit jaar 20 en de officiŽle Kingdom Hearts-Twitter feliciteert de game met een wel heel speciaal plaatje:Liefhebbers van de games zullen dit wel herkennen. Het lijkt namelijk zeer sterk op de box-art van Final Fantasy VII, maar dan in een Kingdom Hearts-jasje:Tetsuya Nomura, die zich momenteel bezighoudt met de regie van zowel de Final Fantasy VII-remake als Kingdom Hearts 3, liet vandaag weten dat beide games nog een flinke weg te gaan hebben. Er is dus nog geen releasedatum bekend voor beide games.