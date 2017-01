Nieuwe screenshots Prey tonen de 'Phantoms' in actie

Inmiddels weten we het: Prey verschijnt 5 mei , voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. De reboot van het in 2006 verschenen Prey oogt als bizar ruimte-epos met hevige invloeden van thrillers. Gameplaybeelden maakten al duidelijk dat er iets op je jaagt. Maar wat precies? Dat bleef nog aardig lang in het duister...Nu verlossen Bethesda en Arkane Studios ons dan eindelijk. Niet alleen zijn er meer beelden van de donkere schimmen vrijgegeven, ze hebben ook een naam gekregen. Aan de hand van nieuwe screenshots worden de mysterieuze wezens nu benoemd tot 'Phantoms'.Meer weten over het vernieuwde Prey? Lees vooral onze uitgebreide Prey preview vanaf Gamescom, waarin we al concludeerden dat dit zo maar eens 'BioShock in space' zou kunnen worden. En dat belooft wat...