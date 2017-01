Nintendo bevestigt dat Breath of the Wild de laatste first-party titel voor Wii U wordt

Het Amerikaanse Nintendo-icoon Reggie Fils-Aime heeft bevestigd dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild de laatste first-party game voor de Wii U wordt. De Nintendo Switch komt in maart al uit en daar gaat de focus van het bedrijf nu naartoe.De productie van de Wii U werd in november al stil gelegd, maar nu de laatste first-party game eraan zit te komen lijkt het einde voor de console nabij. Wel benadrukt Reggie dat dit niet het einde van de support voor Wii U-spellen is. Spellen als Mario Kart 8 en Splatoon krijgen gewoon nog support.