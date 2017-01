Nintendo maakt prijzen bekend omtrent Switch-controllers en -accessoires

Prijzen voor controllers en andere accessoires zijn inmiddels bekend voor de Nintendo Switch . Bereid je voor, want Nintendo Amerika meldt dat een setje Joy-Con-controllers voor 80 dollar en de Pro Controller voor 70 dollar over de toonbank gaat. Ook zijn de linker en rechter Joy-Con-controllers apart verkrijgbaar, die per stuk 50 dollar zullen kosten.Ook is er een Charging Grip aan te schaffen voor 30 dollar, waar je de Joy-Cons in kunt schuiven, die ze tegelijk oplaadt. Mocht je tevens jouw Switch op meer dan n televisie willen gebruiken, kun je een extra Switch Charging Dock kopen voor 90 dollar. Er zit er standaard eentje bij als je de Switch aanschaft. Tot slot is er voor 15 dollar een paar Joy-Con Wheel add-ons te koop, dat speciaal voor racegames is ontwikkeld, zoals Mario Kart 8 Deluxe . Trek de knip dus maar open als je een completer Nintendo Switch-pakket wilt om bijvoorbeeld met vrienden te kunnen spelen.De Nintendo Switch verschijnt op 3 maart voor 299 dollar.