Nintendo Switch bijna overal uitverkocht

Het is een bekend fenomeen bij Nintendo-consoles: rondom de launch zijn ze overal uitverkocht. De Wii had er last van, de Wii U ook en de vorig jaar verschenen NES Mini is nog steeds nergens te verkrijgen. Het lijkt erop dat de Switch eenzelfde lot toebedeeld is, want ook dit apparaat is momenteel al bijna overal uitverkocht. Amazon was binnen een dag al door zijn complete voorraad heen en ook de meeste Nederlandse winkels kunnen levering op de release inmiddels niet meer garanderen. Mensen die de Switch nu kopen zullen dus hoogstwaarschijnlijk tot eind maart (of misschien zelfs nog langer) moeten wachten totdat ze aan de slag kunnen met Nintendo's nieuwe console.Heb jij nog een winkel gevonden die de Switch op de releasedag kan leveren? Laat het weten in de reacties!