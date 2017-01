Nintendo Switch gaat voor minder dan 250 dollar in de verkoop, volgens Nikkei

Volgens een rapport van het Japanse Nikkei gaat de Nintendo Switch voor minder dan 250 dollar over de toonbank. Het bedrijf meldt dat de console in Japan 25.000 yen gaat kosten, wat zo'n 213 dollar of ongeveer 202 euro is.Dit is goedkoper dan het basismodel Wii U bij launch, die 26.250 yen kostte en veel beter betaalbaar is dan de PlayStation 4 Pro op het moment, die 44.980 yen kost. Er is in het rapport van Nikkei geen bron te vinden, waardoor we nog twijfels bij het artikel zetten.Anderzijds is Nikkei vaak betrouwbaar en heeft het bedrijf meestal wel accurate bronnen. Kijkend naar Japanse prijzen, belasting, invoerrechten en dergelijke, kunnen we voorzichtig schatten op een prijs van 250 euro in de Benelux. We wachten deze week even af, want op 13 januari komt Nintendo met meer informatie over de Switch. Hopelijk zowel software- als hardmatig en misschien wel een releasedatum en prijs bij launch?